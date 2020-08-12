يارا تعلن طرح أغنية جديدة لبيروت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
أعلنت ​الفنانة يارا​، عن طرح أغنية جديدة، والذي سيأتي بعد الحادث المأساوي الذي أصاب بيروت وأهلها، ويأتي تزامناً مع الوضع الصعب الذي يمرّ به لبنان وخاصةً بيروت بعد ​إنفجار المرفأ​ المأساوي وما خلفه من أضرار وضحايا، حيث راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى، ودمارا طال شوارعها وضواحيها.

وشاركت يارا بتغردة عبر عبر صفحتها اللرسمية، تضمن مقطع قصير من اللحن وصورة قديمة لساحة الشهداء، وعلّقت بالقول:"ما يهمك يا بيروت، قريباً".


ويشار إلى أنها طلبت بالدعاء إلى الله طالبةً منه أن يحمي لبنان بالقول:"يا أبانا السماوي، نضع بين يديك المقدستين” لبنان “ ونقدمه إلى رحمتك الإلهية، بكل إيمان وثقة ورجاء، ونسألك يا رب، أن ترأف به وتنجده وتخلصه من هذه الكوارث وتباركه وتبارك شعبه وأنعم علينا بالأمان والاستقرار والسلام خلصنا وخلّص لبنان . آمــــــــين ياربّ".



ومن ناحية أخرى شهدت بيروت الثلاثاء الماضى، انفجار مخزن المرفأ ما تسبب فى تضرر نصف مبانى المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة فى الممتلكات.



والحدير بالذكر أن الفنانة يارا أحييت حفلها الغنائي الأول بعد جائحة كورونا، في عيد الأضحي ، برفقة الفنان حسين الجسمي على مسرح أوبرا دبي، وذهبت أرباحه لإنقاذ الأطفال المتضررين من أزمة كورونا التي أصابت العالم في مطلع العام الجاري.

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