الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

وجه النادي الأهلي دعوة لنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، لحضور حفل افتتاح ستاد النادي الجديد، والمقرر له غدا الأربعاء.

جاءت هذه الدعوة من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج اوضة اللبس الذي يقدمه ميدو عبر قناة النهار، مشيرا إلى أنه يعد واحدا من نجوم الكرة المصرية الذين حققوا نجاحا كبيرا خلال مسيرته الاحترافية.

وأشار مرجان إلى أن النادي الأهلي يحلم منذ وقت طويل امتلاك ملعب خاص به، وها هو تحقق، مشيرا إلى أنه يعد جزء من الحلم، وأكد أنه تم الاتفاق مع شركة استادات لأن يكون ستاد السلام هو ستاد الأهلي بنظام حق الانتفاع، لحين تحقيق الحلم الأكبر بانشاء ستاد النادي الأهلي بعد الحصول على التراخيص.

وواصل، " شركة ستادات ترتب لاقامة احتفالية كبرى غدا، وستقدم حفلا يليق باسم النادي الأهلي".