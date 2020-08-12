ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن مفاوضات الزمالك مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي، لضمه بعد انتهاء عقده مع الأهلي فى نهاية الموسم المقبل.





وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "يتبقى في عقد أزارو مع الأهلي موسم واحد فقط، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بدون الرجوع لمسئولي الأهلي".





وأضاف: "جاءت مفاوضات الزمالك مع أزارو بسبب علمهم بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في استمرار اللاعب لعدم قناعته بمستواه، ويرغب مسؤولو الأبيض فى ضم المغربي في صفقة انتقال حر، والحصول على توقيعه في يناير المقبل".