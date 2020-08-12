محمد محسن يهنئ محمد عساف بمناسبة زواجه









وأرسل محسن تهنئته لعساف، تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".



ويشار إلى أن العروس، من خارج الوسط الفني والإعلامي وتحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة.





ويصل فارق العمر بين محمد عساف وزوجته إلى 9 سنوات، حيث ان الفنان الفلسطيني سوف يستكمل عامه الـ31 في شهر سبتمبر القادم.



ويشار إلى أن أحدث أغاني "عساف" "شهالحلاوه" وهى باللهجة العراقية حيث تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم "مكانك خالى"، "بصراحة".



والجدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني يشارك بحفل غنائي مع جمهوره بدبي أوبرا وذلك يوم 20 من أغسطس الجاري، حيث أن الحفل سيعرض عبر تطبيق spotlightLive ومن المقرر أنه سيحمل مفاجآت كثيرة، كما سيشهد حضور جماهيري وفي الوقت ذاته يتم عرضه عبر التطبيق ليشاهد من قبل جمهوره على مستوى العالم، مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس"كورونا".











هنأ الفنان محمد محسن، نجم "آراب أيدول" الفنان الفلسطيني محمد عساف، بمناسبة زواجه.