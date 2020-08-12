محمد محسن يهنئ محمد عساف بمناسبة زواجه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

هنأ الفنان محمد محسن، نجم "آراب أيدول" الفنان الفلسطيني محمد عساف، بمناسبة زواجه.

وأرسل محسن تهنئته لعساف، تغريدة عبر حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

ويشار إلى أن العروس، من خارج الوسط الفني والإعلامي وتحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة.

ويصل فارق العمر بين محمد عساف وزوجته إلى 9 سنوات، حيث ان الفنان الفلسطيني سوف يستكمل عامه الـ31 في شهر سبتمبر القادم.

ويشار إلى أن أحدث أغاني "عساف"  "شهالحلاوه" وهى باللهجة العراقية حيث تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم "مكانك خالى"، "بصراحة".

والجدير بالذكر أن الفنان الفلسطيني يشارك بحفل غنائي مع جمهوره بدبي أوبرا وذلك يوم 20 من أغسطس الجاري، حيث أن الحفل سيعرض عبر تطبيق spotlightLive ومن المقرر أنه سيحمل مفاجآت كثيرة، كما سيشهد حضور جماهيري وفي الوقت ذاته يتم عرضه عبر التطبيق ليشاهد من قبل جمهوره على مستوى العالم، مع مراعاة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية ضد فيروس"كورونا".




أخبار تهمك

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 10 ساعة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يُثير الجدل في برشلونة والسبب مكان منزله الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

01:12 ص

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان