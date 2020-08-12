محلل سياسي: مصر نجحت بمهارة في اليوم الانتخابي الأول

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:02 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن نسبة مشاركة المرأة في الاستحقاقات الدستورية زادت بنسبة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تميل أنماط التصويت بقوة شريحة المرأة.


وأشار "فهمي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة المصرية نجحت في اليوم الانتخابي الأول بانتخابات الشيوخ بمهارة، منوها بأن هناك دول عديدة أجلت انتخاباتها بسبب أزمة كورونا.

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورون جائحة فيروس كورونا المستجد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الشيوخ 2020 الجائحة إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 11 ساعة

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ 42 دقيقة

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 6 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال دونجا إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سفيرة مصر في نيوزيلندا: بدء تصويت اليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ

تنسيقية الأحزاب: 10% نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ (فيديو)

محافظ الشرقية: غرفة عمليات على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات لمتابعة الانتخابات (فيديو)

"الوطنية للانتخابات": كمامات مجانية في لجان الاقتراع بانتخابات "الشيوخ" (فيديو)

متحدث التجمع: القائمة الوطنية المرشحة لانتخابات الشيوخ خالية من دعاة الفساد والتطرف

شاهد.. محافظ الإسكندرية يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:25 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

03:38 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان