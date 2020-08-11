"ترامب": الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع مودرنا بشأن لقاح كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة "مودرنا" مقابل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه طلب تأجيل اجتماع مجموعة السبع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بعد تأخير سابق بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال ترامب للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أنا أكثر ميلا للقيام بذلك في وقت ما بعد الانتخابات.. كنا سنفعل ذلك في سبتمبر."

وكان من المقرر عقد القمة في كامب ديفيد في يونيو، وبعد خطة مبدئية لتأجيل الاجتماع وتحويله إلى مؤتمر افتراضي، طرح ترامب في مايو فكرة القيام بذلك شخصيًا في الخريف، مشيرا الي إن البيت الأبيض لم يدع القادة رسميا بعد، وأنه يخطط لدعوة دول ليست أعضاء رسميين في مجموعة السبعة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال ترامب إنه سيفعل ذلك لأن بوتين "عامل مهم".

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