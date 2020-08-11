"ترامب": الولايات المتحدة توصلت لاتفاق مع مودرنا بشأن لقاح كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة "مودرنا" مقابل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع شركة "مودرنا" مقابل 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه طلب تأجيل اجتماع مجموعة السبع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بعد تأخير سابق بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه طلب تأجيل اجتماع مجموعة السبع إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، بعد تأخير سابق بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وقال ترامب للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أنا أكثر ميلا للقيام بذلك في وقت ما بعد الانتخابات.. كنا سنفعل ذلك في سبتمبر."

وقال ترامب للصحفيين في المؤتمر الصحفي: "أنا أكثر ميلا للقيام بذلك في وقت ما بعد الانتخابات.. كنا سنفعل ذلك في سبتمبر."