"الصحة": 95% نسبة الشفاء من كورونا لغير المصابين بالأمراض المزمنة (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا تواجد أي حالات للاشتباه بفيروس كورونا في كافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، ان وزارة الصحة جاهزة لاستقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن نسبة الشفاء لمصابي فيروس كورونا للغير أصحاب الأمراض المزمنة تصل لـ 95%، أما أصحاب الأمراض المزمنة فتصل لـ 78%.

168 إصابة جديدة و24 وفاة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى أمس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 95834 حالة، من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.



