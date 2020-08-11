مكونيل: لا محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن مساعدات فيروس كورونا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
رويترز
قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش مكونيل، إن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا مع زعماء الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تشريع حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات كورونا.

وصرح مكونيل لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "على قدر علمي، فإن وزير الخزانة وكبير موظفي البيت الأبيض لم يتحدثا إلى رئيسة مجلس النواب وزعيم الديمقراطيين بالمجلس اليوم".

وأضاف "وعليه فإن المأزق استمر ليوم آخر ويجب عليهم أن يجتمعوا".

جدير بالذكر أن المحادثات بين الطرفين بشأن التشريع انهارت الأسبوع الماضي.

إلى ذلك، دفعت تعليقات مكونيل المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية للارتداد عن مكاسبها والتحول إلى الهبوط.

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