مكونيل: لا محادثات بين البيت الأبيض والديمقراطيين بشأن مساعدات فيروس كورونا

قال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور ميتش مكونيل، إن مفاوضي البيت الأبيض لم يتحدثوا مع زعماء الديمقراطيين في الكونغرس بشأن تشريع حزمة مساعدات لتخفيف تداعيات كورونا.