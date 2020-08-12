إعادة تخصيص 21 مستشفى للعزل.. هل تواجه مصر موجة ثانية من كورونا؟

من جديد، استحوذ فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" على نقاشات المصريين، الذين انقسموا بين مترقب للموجة الثانية من المرض، ومن يرى أن الجائحة إلى زوال.





وبينما تختلف أعداد المصابين على مدى الأيام القليلة الماضية، تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إعادة تخصيص 21 مستشفى لعزل مصابي كورونا من الحالات المتوسطة إلى الخطيرة، بعد مضى أسابيع على إنهاء تلك المستشفيات عملها بالعزل.





وأكدت الوزارة أنه سيتم عزل الحالات البسيطة في المنزل، مع صرف العلاج للمصابين، وستُحول الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل.





إعادة تخصيص 21 مستشفى لعزل المصابين

وأعلنت الوزارة أسماء المستشفيات التي أعيد تخصيصها للعزل، والبالغ عددها 21 مستشفى، , هي : 15 مايو بالقاهرة، العجوزة، والحوامدية بالجيزة، والعجمي بالإسكندرية، وأبوخليفة بالإسماعيلية، وتمي الأمديد بالدقهلية، وفاقوس بالشرقية، وقها بالقليوبية، وبلطيم بكفر الشيخ، والباجور بالمنوفية وكفر الدوار بالبحيرة، وناصر العام ببني سويف، ومستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وملوي بالمنيا، وأبوتيج بأسيوط، والهلال للتأمين الصحي بسوهاج، والعديسات بالأقصر، والصداقة بأسوان، والنجيلة بمطروح، والخارجة بالوادي الجديد، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر، على أن تختص المستشفيات المتبقية بفرز وتشخيص الحالات، من خلال إجراء الأشعة وتحاليل الدم، واتخاذ قرار بشأنها.





الموجة الأولى لكورونا لم تنتهِ

إلى ذلك، قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنتهِ بعد حتى نتحدث عن موجة ثانية.





وتوقع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن تزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بسبب عيد الأضحى وتنقل المواطنين بين المحافظات.





الحديث عن موجة ثانية أمر غير دقيق

وفى ذات السياق، قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الحديث عن موجة ثانية لفيروس غير دقيق حتى الآن.





وأكد الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الموجة الأولى من فيروس كورونا لم تنتهِ بعد، موضحًا أن هناك زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا بسبب إهمال المواطنين للإجراءات الاحترازية والتجمعات.





وأضاف الحداد، أن بعض الفيروسات حدث موجة ثانية فيها، والبعض الآخر لم يحدث لها موجة ثانية، مؤكدا أنه يجب استمرار الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لحين الوصول إلى مصل ولقاح.





واستكمل: "لم تحدث موجة ثانية لفيروس كورونا في العالم حتى الآن وما يحدث في العالم هو موجات ارتدادية للموجة الأولى"، مشيرا إلى أن العالم ما زال في الموجة الأولى لفيروس كورونا.





وأشار إلى أن هناك نتائج مبشرة للقاحات فيروس كورونا؛ اللقاح الصيني، والأمريكي، وأكسفورد، واللقاح الروسي، منوهًا بأن اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100%، ولكن تعطي مناعة بنسبة 70% على الأقل.





168 إصابة جديدة و24 وفاة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى أمس.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



