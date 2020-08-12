"الصحة": 41 حالة مرضية في اللجان الانتخابية (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك أكثر من 2800 سيارة إسعاف في كافة مقار اللجان الانتخابية، و7 آلاف فرد من الفرق الطبية في اللجان لتقديم الخدم الطبية للمواطنين المقبلين على التصويت، وقياس درجة الحرارة للناخب قبل الإدلاء بصوته.





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءDMC"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الثلاثاء، أن 41 حالة مرضية حدثت في اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وجميعهم تلقوا الخدمة الطبية وخرجوا من المستشفيات في هذه اللحظة، لافتَا إلى أن الأمور بفضل الله انتهت على خير في أول يوم انتخابات.





هذا، وانطلقت صباح الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





ما هو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".





في سياق منفصل، أ عرب الإعلامي أحمد موسى، اليوم الثلاثاء عن سعادته بانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ اليوم، قائلًا "الدول حوالينا فيها حروب ومصر بتعمل انتخابات".





وقال موسى خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "في دول مساحات شاسعة من أراضيها أصبحت بعيدة عن سيطرتها، وهناك 40 دولة تسيطر على مقتدرات دولة أخرى، وإحنا هنا في مصر بنعمل انتخابات".



