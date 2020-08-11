تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:37 م
برشلونة والبايرن
برشلونة والبايرن
علاء خليف
يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، يوم الجمعة القادم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.


تأهل فريق برشلونة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي فريق نابولي في دور الـ16 بالفوز عليه 4 / 2 في مجموع نتيجة المباراتين، بينما صعد بايرن ميونيخ على حساب تشيلسي حيث تفوق عليه بنتيجة 7/1 في مجموع المباراتين ايضًا.


تتسم دائمًا مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ بالندية والإثارة نظرًا لما يمتلكه الفريقين من كوكبة مميزة من أفضل لاعبي العالم، فضلا عن تاريخ الفريقين الكبير وجماهيريتهما الواسعة، وما يزيد الإثارة في لقاء الجمعة، هو رغبة كلا الفريقين في الصعود لنصف النهائي الأوروبي ومواصلة المشوار نحو المنافسة على لقب البطولة.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ:
تاريخيًا، يتفوق بايرن ميونيخ على نظيره برشلونة في البطولات الأوروبية، حيث سبق وتقابل الفريقين في 10 مباريات (8 بدوري أبطال أوروبا – 2 بكأس الإتحاد الأوروبي)، فاز العملاق البافاري في 6 مباريات، مقابل انتصارين للبرسا، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل فريق بايرن ميونيخ 18 هدفًا في شباك الفريق الكتالوني خلال مواجهاتهما السابقة، بينما سجل فريق برشلونة 14 هدفا في مرمي بطل ألمانيا.

تقابل برشلونة وبايرن ميونيخ في 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا عبر تاريخهما، فاز الفريق الألماني في 5 مباريات، بينما انتصر الفريق الكتالوني في مباراتين فقط، وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة وحيدة بينهما، سجل البايرن 14 هدفًا، واستقبل 11 هدفا.

يتصدر الثنائي توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، وليونيل ميسي نجم برشلونة، قائمة هدافي مواجهات الفريقين بالبطولات الأوروبية، وسجل كل منهما 4 أهداف، ويأتي خلفهما البرازيلي نيمار نجم البرسا السابق وباريس سان جيرمان الحالي وسجل 3 أهداف.

أكبر نتيجة تحققت في مواجهات الفريقين كانت 4 / 0، وتكررت مرتين، الأولي بفوز برشلونة برباعية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، والثانية فوز بايرن ميونيخ بالنتيجة نفسها في ذهاب نصف نهائي البطولة الأوروبية عام 2013.

مفارقة تاريخية تمنح الفائز من لقاء (برشلونة × بايرن ميونيخ) اللقب الأوروبي:
يحصد الفريق الفائز من مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ دائمًا لقب البطولة الأوروبية التي يلعب بها الفريقين، وتكرر الأمر في 4 مناسبات سابقة جاءت كالتالي:

- 1996: تأهل بايرن ميونيخ لنهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) بعدما تغلب على برشلونة 4 / 3 في مجموع مباراتي النصف نهائي، وحصد الفريق البافاري لقب البطولة في النهاية على حساب فريق بوردو الفرنسي.

- 2009: تخطي فريق بايرن ميونيخ نظيره برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز عليه 5/1 في مجموع المباراتين، وأكمل بعدها مشواره بالبطولة وحصد اللقب الأوروبي في النهاية على حساب مانشستر يونايتد.

- 2013: صعد بايرن ميونيخ لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على برشلونة 7 / 0 في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، وحصد اللقب على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند الألماني.

- 2015: تخطي برشلونة نظيره بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق عليه بنتيجة 5 / 3 في مجموع المباراتين، ونجح في التتويج بلقب البطولة في النهائي على حساب فريق يوفنتوس الإيطالي.

أما المرة الوحيدة التي فشل الفائز من مواجهات برشلونة وبايرن ميونيخ في حصد لقب البطولة الأوروبية، كانت عام 1999، حيث تغلب البايرن على البرسا 3/1 في مجموع مباراتي دور المجموعات بالبطولة، ونجح في الصعود للنهائي لكنه خسر اللقب أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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