الخميس.. هالة صدقي ضيفة برنامج "أسرار النجوم"









ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الخميس القادم ٢٠ من الشهر الجاري الساعة الثامنة مساءً ، حيث تم تسجل الحلقة بشكل مختلف لتعرض من الساحل الشمالي.



وعلقت إنجي على الصورة قائلة:" انتظرونا من الساحل الشمالي مع النجمة هالة صدقي، هي شجاعه ومغامره ... هي طلتها مميزه ومختلفه... هي بضحكتها الحلوه ومصريتها الاصيله، ممثله من العيار الثقيل ... هي صريحه وواضحه ودائما بتغير وتجدد دمها مع كل دور بتقدمة على الشاشه ... يوم الخميس هيكون معانا النجمة هالة صدقي او سهير في ليه، لا وكلام كتير عن مشوارها المهم وعن دور الأم في ليه لا ...وامتی لازم اليه لأ؟؟؟"، لتتلقى ردود فعل إيجابية من متابعيها.



يشار إلى أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، بطولة الفنانة أمينة رضا، وشاركت مع عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني عادل، شرين رضا، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، تأليف مريم ناعوم، إخراج مريم أبوعوف.



والجدير بالذكر أن المسلسل حاز على أعجاب وردود فعل متعددة من متابعي المسلسل، حيث أن المسلسل يتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

تحل الفنانة هالة صدقي، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، على راديو نجوم إف إم، مع الإعلامية إنجي علي، حيث شاركت متابعيها صورة لها من كواليس الحلقة.