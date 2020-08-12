الخميس.. هالة صدقي ضيفة برنامج "أسرار النجوم"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس

تحل الفنانة هالة صدقي، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، على راديو نجوم إف إم، مع الإعلامية إنجي علي، حيث شاركت متابعيها صورة لها من كواليس الحلقة.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة يوم الخميس القادم ٢٠ من الشهر الجاري الساعة الثامنة مساءً ، حيث تم تسجل الحلقة بشكل مختلف لتعرض من الساحل الشمالي.

وعلقت إنجي على الصورة قائلة:" انتظرونا من الساحل الشمالي مع النجمة هالة صدقي، هي شجاعه ومغامره ... هي طلتها مميزه ومختلفه... هي بضحكتها الحلوه ومصريتها الاصيله، ممثله من العيار الثقيل ... هي صريحه وواضحه ودائما بتغير وتجدد دمها مع كل دور بتقدمة على الشاشه ... يوم الخميس هيكون معانا النجمة هالة صدقي او سهير في ليه، لا وكلام كتير عن مشوارها المهم وعن دور الأم في ليه لا ...وامتی لازم اليه لأ؟؟؟"، لتتلقى ردود فعل إيجابية من متابعيها.

يشار إلى أن آخر أعمال هالة صدقي مسلسل "ليه لأ"، بطولة الفنانة أمينة رضا، وشاركت مع عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني عادل، شرين رضا، محمد الشرنوبي، محسن محي الدين، تأليف مريم ناعوم، إخراج مريم أبوعوف.

والجدير بالذكر أن المسلسل حاز على أعجاب وردود فعل متعددة من متابعي المسلسل، حيث أن المسلسل يتناول العمل عدة قضايا أبرزها الاختلاف بين الأجيال فى الفكر والأخلاق والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التطرق للقضايا المجتمعية التي يمر بها الأبناء ويعترض عليها الأباء.

أخبار تهمك

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ أقل من ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعة و 23 دقيقة

تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

منذ أقل من ساعة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

11:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

10:01 م

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

11:55 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان