فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:34 م
احمد فتحي
احمد فتحي
امل الحلفاوي
يخطط السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعودة أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق إلى تشكيل الفريق في المباريات الرسمية المقبلة.

وجدد فايلر ثقته في أحمد فتحي، خاصة بعدما قام باستبعاده في المباراة الافتتاحية للفريق عقب عودة النشاط الرياضي مرة أخرى، أمام إنبي والتي فاز فيها الفريق بثنائية نظيفة.

فايلر كان أشرك محمد هاني في مركز الظهير الأيمن ضمن التشكيل الأساسي أمام الفريق البترولى، الأحد الماضى، وتمكن من تسجيل هدف التقدم للأحمر.

وتحدث فايلر مع أحمد فتحي وأكد له أنه سيكون ضمن حساباته الفنية خلال المباريات المحلية والإفريقية المقبلة.
وطالب المدرب اللاعب بالاستمرار فى تأدية التدريبات بكل قوة حتى آخر يوم فى عقده مع الفريق.

جدير بالذكر أن أحمد فتحي كان أعلن أنه وقع لفريق بيراميدز، لمدة 3 سنوات مقابل 50 مليون جنيه في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع الأهلي نهاية الموسم الحالي.

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