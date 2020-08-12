"التنمية المحلية": تعقيم جميع المقار الانتخابية قبل اليوم الثاني للتصويت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:44 ص
خالد قاسم
خالد قاسم
شيماء حسن
قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يتم تعقيم المقار واللجان الانتخابية قبل فتحها وأثناء راحة الغذاء وبعد الانتهاء من التصويت على مدار اليومين، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات لمتابعة أي معوقات أو مشاكل متعلقة بسير انتخابات الشيوخ.

وأضاف "قاسم"، في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء الثلاثاء، أنه تم توفير جميع أدوات التطهير والتعقيم في جميع المقار الانتخابية، مشيرًا إلى أن هناك مطهرات وكمامات للمواطنين للالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في هذه المقار.

وكشف متحدث وزارة التنمية المحلية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في اليوم الانتخابي الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، حالة لمواطنة من من محافظة الإسكندرية نتيجة إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، والحالة الأخرى لمواطن من مدينة طوخ نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وأشار قاسم إلى أنه تم رصد إصابتين إحداهما لمواطن سقطت عليه تنده، وتم نقله للمستشفى وحالته مستقرة الآن، لافتا إلى أن خطة مواجهة الطوارئ مفعلة، مؤكدًا أن عملية تطهير وتعقيم اللجان مستمرة، فضلا عن تطهير أماكن مبيت العاملين في اللجان الانتخابية.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ
وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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