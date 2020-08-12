هاني شاكر لـ فلوكس:" حسبي الله ونعم الوكيل"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:35 ص
أحمد فلوكس وهاني شاكر
أحمد فلوكس وهاني شاكر
كـسـاب أحـمـد
علق الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، مشددًا على أنه لم يسعى إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع: "هاني شاكر مش ملطشة يا حبيبي.. أعمل أفلام بعيد عنى.. أنت اللى عاوز تأخد اللقطة مش أنا.. حسبي الله ونعمة الوكيل".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن "فلوكس"، لو كان عضوًا بنقابة الموسيقيين لكان "شطبه" منها، وتابع:"السوشيال ميديا ورتنا بلاوى.. أحنا وصلنا للحضيض.. والله لو هو عندي في النقابة لأشطبه".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى غياب الضوابط على السوشيال ميديا هو الذى دفع البعض لكتابة أمور لا تمت للحقيقة بصلة، مشددًا على أن أحمد فلوكس لا يجيد الاعتذار ولكنه يجيد الهجوم على الآخرين، وتابع: "أنا لا أقبل اعتذاره وأنا أخدت حقي تالت ومتلت..أنا مش بتعامل مع الصغيرين أنا بتعامل مع الناس الكبيرة ولكن للأسف غلط الصغار يقعوا فيه الكبار".

هذا، وانفعل الفنان أحمد فلوكس، عقب حذفه فيديو مهاجمته لهاني شاكر، وذلك من خلال فيديو لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال "فلوكس"، معبرا عن استيائه بسبب ما تعرض له اليوتيوبر مصطفى حفناوي: "انا متابعه بقالي ست سبع أيام محدش زاره غير تامر حسني محدش عبره وهو مش لاقي مستشفى تستقبله علشان تعالجه، بقاله سبع أيام بيناشد الناس انه يخش مستشفى إنه يتعالج مسمعناش عن كل اللي كتبو عنه، كله الله يرحمه كله".

وتابع "فلوكس قائلا: "بما فيهم الأستاذ هاني شاكر هو قالك أنا معرفوش، بس قلبي وجعني طب وقلبك موجعكش لما كان في المستشفى، قلبك موجعكش لما كان مش لاقي مستشفى وعنده جلطة في مخه كفاية متاجرة بالبني آدمين كفاية، ماهو كان بقاله 6 أيام مش لاقي مستشفى تاخده محدش اتكلم إلا لما تامر حسني راح زاره".

وأضاف أحمد فلوكس قائلا: أستاذ هاني شاكر هو تامر حسني النقيب ولا أنت اتقو الله، كنتو فين وهو يوتيوبر عايز يمثل مخليتوش يمثل ولا يبقا فنان ليه ولا لما مات افتكرتوه مش انتو زعلانين عليه أنا بطالب كل اللي كتب الله يرحمهإنه يروح يبنوله جامع باسمه طلاما انتو رجالة أوي كده قال الفنان هاني شاكر بينعي كنت فين وهو مش لاقي مستشفى انتو نوعيتكو ايه انتو بنتاجر بموت الناس أنت تعرفه منين انت أصلا علشان تنعيه".

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