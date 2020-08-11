توتنهام يُعلن عن صفقته الصيفية الأولى

تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي، مع الدانماركي هويبيرغ قادمًا من ساوثهامتون، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون جنيه استرليني (19 مليون يورو).





وبات هويبيرغ أول القادمين إلى النادي اللندني منذ نهاية موسم الدوري الممتاز موقعاً على عقد لمدة خمس سنوات.





وقال سبيرز عبر حسابه على موقع تويتر "نحن سعداء للإعلان عن التعاقد مع بيار-اميل هويبيرغ من ساوثمبتون".









وجُرد ابن الـ25 عاماً من شارة القيادة واستبعد عن غالبية مباريات ساوثهامبتون بعد اسئناف النشاط الكروي في حزيران/يونيو الفائت بعد تقوف قسري بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد أن أبلغ ناديه انه غير راغب بتجديد عقده.





وأبدى إيفرتون أيضاً نيته بالتعاقد مع الدانماركي إلا أن رغبته بالتعاون مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ساهمت في انتقاله إلى لندن.





وقال هويبيرغ "ما كان مهما بالنسبة لي هو أنني أردت أن ألعب في ناد أرى نفسي فيه لسنوات عدة وتوتنام كان واحداً منها".





وتابع "أنا فخور جداً، وسعيد جداً ومتحمس. أعتقد أن هناك مستقبلاَ رائعاً للنادي وأردت أن أكون جزءاً منه (...) يملك سبيرز لاعبين رائعين، مدرباً رائعاً ونظاماً رائعاً".





وصل هويبيرغ إلى ساوثهامبتون عام 2016 قادما من بايرن ميونيخ بطل المانيا وألمح مرات عدة رغبته بالانتقال إلى توتنهام، حيث كان يضع علامة إعجاب على روابط تقارير ربطته بالنادي اللندني على مواقع التواصل الاجتماعي.





وفي صفقة أخرى، انضم ظهير أيمن توتنهام كايل ووكر-بيترز بصورة دائمة إلى ساوثهامبتونموقعاً على عقد لمدة خمس سنوات بعد أن انتقل إليه على سبيل الاعارة مطلع 2020 حتى نهاية الموسم.





يذكر أن توتنهام أنهى الدوري الممتاز في المركز السادس حيث سيخوض تصفيات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ "الموسم المقبل.



