إصابات كورونا الجديدة في فرنسا تتضاعف خلال يوم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ما يمثل مضاعفة للحصيلة اليومية المسجلة أمس الاثنين.

وأشارت الوزارة كذلك إلى تسجيل 15 وفاة جديدة في المستشفيات، وذلك بعد 16 وفاة خلال 3 أيام من السبت إلى الاثنين.

وانخفض عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه يوم الاثنين لأول مرة منذ شهرين ونصف الشهر.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 204 آلاف و172 شخصا، وحصيلة الوفيات إلى 30354 حالة.

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