بريطانيا تسجل 1148 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
رويترز
أظهرت بيانات حكومية تسجيل 1148 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء (9.00 بتوقيت غرينتش).

ويعد هذا الرقم هو الأعلى عدد في الإصابات اليومية تسجله المملكة منذ 21 يونيو.

وتعتبر هذه ثاني مرة فقط منذ يونيو يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الجديدة حاجز الألف حالة، وكانت المرة السابقة يوم الأحد عندما بلغ مجموع الإصابات اليومي 1062 إصابة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المملكة المتحدة 312789.

وتوفي أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإصابة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة، وهو أعلى عدد وفيات في أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات في بريطانيا فرضت إجراءات عزل عام من جديد في بعض المناطق وسط مخاوف من موجة جديدة من التفشي.

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية، قد ذكرت يوم الأحد، أن الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد قد يتم إلغاؤه، وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا في إجراء الإحصاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة قوله "إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه".

وكان وزير الصحة مات هانكوك أمر بفتح التحقيق بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا "يبالغون" في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

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