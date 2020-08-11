نقيب الموسيقيين لرئيس الوزراء:"الوضع صعب.. احنا الفئة الوحيدة التي لا تعمل"

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وجه الفنان هانى شاكر، نقيب الموسقيين، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يناشده خلالها بالنظر إلى وضع الموسيقيين الذين يعانون الآن بسبب عدم عودتهم للعمل منذ تفشى جائحة كورونا، وتابع: "مش قادرين نكملو.. الوضع بقى صعب جدًا..أحنا الفئة الوحيدة اللى لسا مشتغلناش حتى الآن".





وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "قلبى بيوجعنى على أولادى الموسقيين واللى يزعل يزعل.. أنا بوجه صرخة للأب الأكبر رئيس الوزراء نظرة أب لأولاده الموسقيين بيعانوا وبيموتو.. منذ 6 أشهر لا يوجد موارد للنقابة.. كل الناس اشتغلت إلا الموسقيين".





واستكمل نقيب الموسيقيين: "لابد أن ننظر بعين الاعتبار لوضع الموسيقيين ووضع ضوابط صارمة على المخالفين..أنا حاطط أيدى على قلبى لأن الأعداد بتزيد..ولو قلت للناس انتظروا لحد ما الموجة التانية تعدى هنكون خلصنا قبلها".





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،