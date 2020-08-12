بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس تأبين الأب ميشيل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:25 ص
الأنبا إبراهيم إسحاق
الأنبا إبراهيم إسحاق
ماريان عيد
ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا. 

وألقى البطريرك، العظة حول نشيد المحبَّة (١كو١٣) وكيف كان الأب ميشيل محبَّا للجميع وفي خدمة الكلّ بروح وديعة وبسيطة.

في سياق آخر، تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، نهضة صوم السيدة العذراء مريم، استعدادا لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.

جاء ذلك بمطرانية أم النعم الإلهية، حيث بدأت منذ أمس الاثنين، وحتى غدا الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس

كان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، حيث دارت عظة نيافته حول "الغفران أساس الإيمان.

هذا، وشارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.

اقرأ أيضا.. "الكاثوليكية" تكشف عن البيان السادس للكنيسة
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد كشفت عن البيان السادس للكنيسة القبطية الكاثوليكية، والذى تضمن نصا: "بكل الشكر للرب، يتحد آباء السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق مع قداسة البابا فرنسيس ومع الإنسانية جمعاء، شاكرين الله على معونته لنا جميعا الفترة الماضية، وبداية انحسار هذا الوباء".

وأضاف: "إلحاقا بالبيانات السابقة للكنيسة القبطية الكاثوليكية، توصي الكنيسة باتباع التوصيات التالية في المرحلة الراهنة: تستمر صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة يوميا عدا يوم الجمعة فقط".

وأكد: "بداية من يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس 2020 يمكن للكنائس إعادة تنشيط الاجتماعات الأسبوعية على ألاّ يتجاوز الحضور نسبة 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات".

وأوضح البيان: "تستمر صلوات الجنازات والاحتفال بالخطوبات والأكاليل والمعموديات بنفس الإجراءات الاحترازية السابقة، وتعليق النوادي الصيفية بالكنائس والرحلات والمؤتمرات الصيفية لحين إشعار آخر".

كما أكد البيان: "نقدم جزيل الشكر، نواصل الصلاة من أجل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل معاونيه في الحكومة المصرية. كما ونشكر الأطباء وأفراد التمريض وكل الذين تطوعوا بالجهد والمال والأماكن لعلاج المرضى، ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر، وتطلب الكنيسة شفاعة أمنا العذراء القديسة مريم والقديس مرقص الإنجيلي، كاروز الديار المصرية وجميع مصاف الملائكة والقديسين من أجل شفاء كل المرضى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهضة صوم العذراء بوابة الفجر الكنيست الكاثوليك الفجر

أخبار تهمك

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 6 ساعات

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يستقر على عودة نجم ريال مدريد المعار

منذ ساعة و نصف

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ حوالي 5 ساعات

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

"أزهري" يعلق على تقرير الطب الشرعي لوفاة مصطفى حفناوي (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة مطران الكنيسة المارونية

عاجل.. الكنيسة الكاثوليكية تعلن قرارات جديدة بشأن إعادة فتح الكنائس غدا

"مسافة 2 متر".. كنيسة العذراء بشبرا تكشف تفاصيل عودة الصلوات

بطريرك الكاثوليك يترأس قداس السيامة الرسائلية للشماس ماهر أبادير

الكنيسة الكاثوليكية للكلدان تُحدد موقفها من فتح أبواب الكنائس

بطريرك الكاثوليكية بمصر يتابع مع نظيره اللبناني الأوضاع في بيروت

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

05:25 ص

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان