الجامعة العربية: مصر لديها إرادة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، إن البعثة رصدت انتظام عملية التصويت في اليوم الأول بإنتخابات مجلس الشيوخ مشيرا إلى أن أجواء انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الأول للتصويت كانت إيجابية .





وأضاف "خطابي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الإثنين، أن رصدنا اقبال من المواطنين والتزام بالإجراءات الاحترازية باليوم الأول للتصويت في انتخابات الشيوخ، ونرصد كل الوقائع في العملية الانتخابية لوضع تقرير حول كافة الإجراءات وأكد رئيس بعثة الجامعة العربية أن إرادة من الشعب المصري وإصرار الدولة على إتمام الاستحقاق الانتخابي رغم أزمة كورونا موضحا أننا نرصد كل الوقائع في العملية الانتخابية لوضع تقرير حول كافة الإجراءات.





وأشار إلى أن الجامعة العربية وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية بشأن ضوابط متابعة الانتخابات مؤكدا أن المرأة المصرية تصدرت المشهد الانتخابي في اليوم الأول للتصويت بانتخابات مجلس الشيوخ.





انطلقت صباح الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





ما هو مجلس الشيوخ؟

مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري".



