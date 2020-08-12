صفية العمري تحيي الذكرى الخامسة لـ"نور الشريف"





وعلقت على الصورة قائلة: "رحمة الله عليك يا ابن رشد استمتعت كثيرا بالعمل معك في فيلم "المصير" من أهم ما أنتجته السينما المصرية، كنت خير استاذ وزميل عزيز رحمة الله عليك نور الشريف" .



قدم الفنان نور الشريف العديد من الاعمال الفنية التي تركت علامة في قلوب وعقول الجماهير.



وكانت آخر أعمال الفنان نور الشريف هو فيلم "بتوقيت القاهرة" والذى شاركه البطولة فيه ميرفت امين وايتن عامر وشريف رمزى وتاليف وإخراج أمير رمسيس.





نشرت الفنانة صفية العمري صورة قديمة تجمعها بالفنان الراحل نور الشريف وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .الصورة كانت من فيلم "المصير" وشاركتها العمري، بغرض إحياء ذكرى رحيل الفنان نور الشريف.