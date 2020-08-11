متحدث العاصمة الإدارية: أنهينا 90% من الحى الحكومي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:29 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه كان مقررا نقل مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن جائحة كورونا تسببت في تأجيل بعض المشروعات القومية ضمنها العاصمة الإدارية.

وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "تجاوزنا الانتهاء من 90% من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، حيث يشمل حوالي 31 وزارة وقطاع أعمال".

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من الحي الحكومي بنهاية هذا العام، وبعدها سيتم نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية.

وأعلن عن أن وزارة الشباب والرياضة قررت استضافة فعاليات بطولة العالم لكرة اليد العام المقبل داخل المقر الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة.


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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن الدولة أقامت عددا من الصروح الرياضية الكبيرة في الفترة المقبلة، كما أن الوزارة تجهز في الوقت الحالي لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري للصالات الرياضية من أجل تتبع هذه الصروح".

وأضاف وزير الشباب والرياضة في تصريحات إذاعية عبر أثير إذاعة أون سبورت:"وصلنا إلى مراحل متقدمة في الانتهاء من إقامة هذه الصروح"، متابعا:"مواعيد انطلاق بطولة كأس العالم في موعدها ولم يطرأ عليها أي تغيير".

وأشار:"سيتم إجراء قرعة البطولة يوم 5 من شهر سبتمبر بحضور ممثلي 32 فريق المشاركين في كأس العالم وذلك في متحف الحضارات وهو أحدث المتحاف الموجودة ونسعى لتقديم قرعة تليق بنا".

وزاد:"تم تطوير مجمع صالات استاد القاهرة، وإنشاء صالة في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر وبرج العرب".

وأكمل:"جميع الإنشاءات تم الانتهاء من أعمالها بنسبة 80% أما صالة العاصمة الرياضية فانتهينا منها بنسبة 98%".

وأتم حديثه:"العاصمة الإدارية ستكون جاهزة لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد كما أن عدد الكراسي في الصالات التي يتم تجهيزها 34 ألف كرسي وهم إضافة جديدة للصروح الرياضية المصرية التي أصبحت متواجدة والتي تمنح مصر الاستعداد لاستضافة أي أحداث رياضية".

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