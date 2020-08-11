رئيس لجنة الكرة النسائية يتفقد تدريبات أكاديمية بالغربية

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كلفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرفه علي الكرة النسائية، عبد اللطيف أمام، رئيس لجنة الكرة النسائية، لزيارة وتفقد أحد الاكاديميات المتخصصة في الكرة النسائية بمحافظة الغربية.

جائت الزيارة من أجل الوقوف علي مستوي التدريبات طبقا للكورسات التدريبية من قبل الاتحاد النرويجي والانجليزي التي تم تدريسها في مصر الفترة الأخيرة بهدف إنشاء قاعدة من المدربات علي اعلي مستوي .

وتهتم لجنة الكرة النسائية بالعناصر الصغيرة من أجل عمل قاعدة للعبة من الناشئات يمثلن نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل في ظل اهتمام عبد الحق بإنشاء منتخبات للناشئات طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمام الدولة بالكرة النسائية والتشجيع علي الرياضة النسائية .

أخبار تهمك

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ ساعة الا ربع

تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

منذ 43 دقيقة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 21 ساعة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

11:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

10:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

11:01 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

08:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان