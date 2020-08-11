رئيس لجنة الكرة النسائية يتفقد تدريبات أكاديمية بالغربية

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كلفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرفه علي الكرة النسائية، عبد اللطيف أمام، رئيس لجنة الكرة النسائية، لزيارة وتفقد أحد الاكاديميات المتخصصة في الكرة النسائية بمحافظة الغربية.



جائت الزيارة من أجل الوقوف علي مستوي التدريبات طبقا للكورسات التدريبية من قبل الاتحاد النرويجي والانجليزي التي تم تدريسها في مصر الفترة الأخيرة بهدف إنشاء قاعدة من المدربات علي اعلي مستوي .



وتهتم لجنة الكرة النسائية بالعناصر الصغيرة من أجل عمل قاعدة للعبة من الناشئات يمثلن نواة للمنتخبات الوطنية في المستقبل في ظل اهتمام عبد الحق بإنشاء منتخبات للناشئات طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمام الدولة بالكرة النسائية والتشجيع علي الرياضة النسائية .