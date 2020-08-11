عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه "أماكن السهر" قريبًا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أعلن النجم عمرو دياب، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "أماكن السهر"، وذلك خلال الفترة المقبلة وسط حماس شديد من جمهوره.


وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.


يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية يابلدنا ياحلوة والتي تعد رسالة في حب مصر وابراز جمال محافظاتها ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ومشاهدات ضخمة عبر تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



الاغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

أخبار تهمك

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوجه رسالة عاجلة لإدارة الأهلي

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

منذ ساعة و 15 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 10 ساعات

تفوق ألماني ومفارقة تاريخية.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد بايرن ميونيخ قبل موقعة دوري الأبطال (تقرير)

منذ 40 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

11:34 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

10:01 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا.. و24 حالة وفاة

11:01 م

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان