عمرو دياب يطرح أحدث أغانيه "أماكن السهر" قريبًا

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أعلن النجم عمرو دياب، عن طرح أغنية جديدة بعنوان "أماكن السهر"، وذلك خلال الفترة المقبلة وسط حماس شديد من جمهوره.





وكان عمرو دياب، قد طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور ولاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.





يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية يابلدنا ياحلوة والتي تعد رسالة في حب مصر وابراز جمال محافظاتها ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ومشاهدات ضخمة عبر تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.







الاغنية من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.