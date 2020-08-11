فايلر يضع شروط التعاقد مع بديل أحمد فتحي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بانتداب صفقات من العيار الثقيل، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.

بديل أحمد فتحي في الأهلي

تحدثت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن موقف السويسري رنيه فايلر، مدرب الفريق، من تدعيم الجبهة اليمنى، بعد تأكد رحيل أحمد فتحي، هذا الصيف.

وأوضحت المصادر أن فايلر يرغب في ضم بديل لأحمد فتحي، لكن بشرط أن يمثل إضافة كبيرة، ويكون في مستوى أعلى من اللاعبين الحاليين بالفريق، أو الذين يمكنهم اللعب في الجبهة اليمنى.

وتابعت المصادر أن هناك عدد من اللاعبين تم ترشحيهم من قبل إدارة التعاقدات، لكن فايلر رفضهم لتواضع المستوى مقارنة بمحمد هاني.

وأتمت المصادر أنه تم عرض كريم فؤاد لاعب النجوم، المعار لصفوف إنبي، لكن فايلر غير متحمس لضم اللاعب، ويرغب في عنصر أعلى في المستوى، والأقرب رفض التعاقد مع اللاعب، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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