تنسيقية شباب الأحزاب: تابعنا جميع فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:00 ص
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
أمنية فوزي
قال أحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنهم تابعوا من خلال ألف شخص على مستوى الجمهورية انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف "مشعل"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "رصدنا جميع فعاليات انتخابات مجلس الشيوخ اليوم على مستوى الجمهورية".

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن انتخابات مجلس الشيوخ تمت بسهولة ويسر، وأنه تم مساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم بسهولة.

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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