تعرف على تفاصيل اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:58 ص
شيماء حسن
قال إبراهيم البغدادي، طالب بكلية طب في إحدى الجامعات الروسية، إنه يتوقع طرح اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مع نهاية أغسطس المقبل ويتم حقنه على الأطباء وكبار السن كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأضاف "البغدادي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه سيتم طرح العقار لجميع الروسيين داخل روسيا في أول يناير المقبل، مشيرًا إلى أن اللقاح عبارة عن حقنتين والفاصل بينهما 3 أسابيع وينتج أجسام مضادة ومن الممكن أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار، إلى أن روسيا أجرت تجارب حيوانية على لقاح كورونا وثبت نجاحه، موضحًا أنه تم إجراء التجارب على اللقاح على مرحلين كل مرحلة 38 متطوعا وثبت فاعليته ومن بينهم ابنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أنه سيتم زيادة أعداد المتطوعين لإجراء لقاح كورونا في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن من يحصل على لقاح كورونا يبقى تحت الملاحظة لمدة 30 يومًا.

ولفت، إلى أنه من المتوقع أن يوفر اللقاح حماية ضد فيروس كورونا لمدة عامين، موضحًا أنه مطلوب إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح بعد تواصل عدد من الدول العربية والعالمية مع روسيا للحصول عليه.

168 إصابة جديدة و24 وفاة
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الثلاثاء، عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54888 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 95834 حالة، من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و5059 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

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