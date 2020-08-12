تعرف على تفاصيل اللقاح الروسي ضد كورونا (فيديو)

قال إبراهيم البغدادي، طالب بكلية طب في إحدى الجامعات الروسية، إنه يتوقع طرح اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا مع نهاية أغسطس المقبل ويتم حقنه على الأطباء وكبار السن كونهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.





وأضاف "البغدادي"، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه سيتم طرح العقار لجميع الروسيين داخل روسيا في أول يناير المقبل، مشيرًا إلى أن اللقاح عبارة عن حقنتين والفاصل بينهما 3 أسابيع وينتج أجسام مضادة ومن الممكن أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار، إلى أن روسيا أجرت تجارب حيوانية على لقاح كورونا وثبت نجاحه، موضحًا أنه تم إجراء التجارب على اللقاح على مرحلين كل مرحلة 38 متطوعا وثبت فاعليته ومن بينهم ابنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأوضح أنه سيتم زيادة أعداد المتطوعين لإجراء لقاح كورونا في المرحلة الثالثة، لافتًا إلى أن من يحصل على لقاح كورونا يبقى تحت الملاحظة لمدة 30 يومًا.

ولفت، إلى أنه من المتوقع أن يوفر اللقاح حماية ضد فيروس كورونا لمدة عامين، موضحًا أنه مطلوب إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاح بعد تواصل عدد من الدول العربية والعالمية مع روسيا للحصول عليه.



