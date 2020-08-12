وكيل البرلمان: كنا في أشد الاحتياج لمجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:46 ص
السيد الشريف
السيد الشريف
أمنية فوزي
وجه النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، التحية للشعب المصري على استجابته لما يتم من إصلاح سياسي، معلقًا: "الشعب المصري يشارك مشاركة جادة في انتخابات مجلس الشيوخ".

وتابع "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "كنا في أشد الاحتياج لمجلس الشيوخ"، موضحًا أن جميع الدول المتقدمة تعطي فرصتين؛ فرصة لمجلس النواب، وفرصة لمجلس الشيوخ.

وأضاف أن مجلس الشيوخ يرسخ دعائم الديموقراطية، ومبدأ السلام الاجتماعي، والحريات، ويؤدي إلى تعميق النظام الديموقراطي.

وأكد: "أخذ رأي مجلس الشيوخ هام جدًا وضروري، والعلاقة بينه وبين مجلس النواب متكاملة"، مشيرًا إلى أنه تم وضع أساسيات في عمل مجلس الشيوخ.

وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح اليوم الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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