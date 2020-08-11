البورصة الأمريكية تتراجع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا





تراجعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل الإغلاق بوقت قصير بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد أن حقق "داو جونز" مكاسب تتجاوز 300 نقطة خلال الجلسة.





وكانت "وول ستريت" ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.





ولا يزال المستثمرون يراقبون المصير غير المؤكد لمزيد من التحفيز الذي يهدف إلى دعم الأمريكيين الذين يعانون خلال الوباء.





وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين بالأمس إن البيت الأبيض منفتح على استئناف محادثات مساعدات فيروس كورونا مع الديمقراطيين.





وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.





وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 104.5 نقطة ليسجل 27686.9 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8 بالمائة إلى 3333.6 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 10782.8 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.697.