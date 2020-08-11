البورصة الأمريكية تتراجع بالختام بقيادة قطاع التكنولوجيا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:14 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

تراجعت البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، قبيل الإغلاق بوقت قصير بقيادة قطاع التكنولوجيا بعد أن حقق "داو جونز" مكاسب تتجاوز 300 نقطة خلال الجلسة.

وكانت "وول ستريت" ارتفعت خلال التعاملات بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده طورت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا.

ولا يزال المستثمرون يراقبون المصير غير المؤكد لمزيد من التحفيز الذي يهدف إلى دعم الأمريكيين الذين يعانون خلال الوباء.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين بالأمس إن البيت الأبيض منفتح على استئناف محادثات مساعدات فيروس كورونا مع الديمقراطيين.

وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة منذ عام 2018.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 104.5 نقطة ليسجل 27686.9 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.8 بالمائة إلى 3333.6 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 10782.8 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 93.697.

أخبار تهمك

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نجم بايرن ميونيخ يتحدث عن إمكانية إيقاف ميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ 19 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعة

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

08:28 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان