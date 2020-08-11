مسؤولة في البنك المركزي الأمريكي: جائحة كورونا ستفاقم عدم المساواة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
رويترز
قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، اليوم الثلاثاء، إنها قلقة من أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستفاقم عدم المساواة على أساس العرق والجنس.

وأضافت ماري دالي خلال مؤتمر عبر الإنترنت، أن صناع السياسات بحاجة إلى التأكد من أن يكون التعافي شاملا.

وصرح دالي بأن الأزمة "ضخمت" الفجوات الموجودة على أساس العرق والنوع والمجتمعات الأخرى، وأن الأشخاص الذين لا يمكنهم العمل من المنزل يواجهون تحديا أكبر.

وأوضحت المسؤولة قائلة: "نحتاج للتأكد من أننا نعود وأن نضمن أن يجتاز الجميع الجائحة، وليس فقط أولئك الذين يحالفهم الحظ في الالتفاف على المشكلة".

وتابعت بالقول: "إذا لم نفعل ذلك، عندئذ فإن أسوأ مخاوفي هو أننا سنترك جيلا كاملا من الناس وراءنا.. ونفاقم بالفعل أوجه عدم المساواة التي دخلنا بها الجائحة".

أخبار تهمك

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعتين و 49 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم بايرن ميونيخ يتحدث عن إمكانية إيقاف ميسي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ ربع ساعة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ أقل من ساعة

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يومين

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

08:28 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

10:34 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان