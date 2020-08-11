الرئاسة العراقية تصف القصف التركي بـ"العدواني"

دانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان العراق.

دانت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف إحدى الطائرات التركية لمنطقة سيد كان في إقليم كردستان العراق.