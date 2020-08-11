بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:34 م
فايلر
فايلر
علي خلاف
حسم مسؤولو النادي الأهلي، مصير أحمد الشيخ جناح الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد قرار المدرب السويسري رنيه فايلر، بشأن استمرار الاعب.

وتحدثت مصادر صحفية عن مستقبل أحمد الشيخ الجناح الأيمن للمارد الأحمر بعد تلقيه أكثر من عرض في الفترة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن المدرب السويسري رنيه فايلر أبلغ إدارة الأهلي تمسكه بالشيخ، خصوصا أن اللاعب قدم مستويات طيبة خلال فترة الإعداد لاستئناف مسابقة الدوري وينوي الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.
 
ترتيب الدوري المصري :- 
1-الأهلي 52 نقطة.
2-الزمالك 35 نقطة.
3-بيراميدز 35 نقطة.
4-المقاولون العرب 33 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 27 نقطة.
6-سموحة 25 نقطة.
7-إنبي 25 نقطة.
8-الإنتاج الحربي 23 نقطة.
9-الإسماعيلي 22 نقطة.
10-المصري 20 نقطة.
11-الجونة 20 نقطة.
12-حرس الحدود 19 نقطة.
13-أسوان 18 نقطة.
14-مصر المقاصة 17 نقطة.
15-طلائع الجيش 17 نقطة.
16-طنطا 16 نقطة.
17-وادي دجلة 15 نقطة.
18-نادي مصر 11 نقطة.

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