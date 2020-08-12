دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:09 ص
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
ريهام على
انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الفيوم دون شكاوى أو أي معوقات أمام الناخبين أو القضاة، وعقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر لجان الانتخاب بالأدلاء بأصواتهم.

وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بديوان عام محافظة الفيوم، انتهاء اليوم الأول من العملية الانتخابية دون تسجيل أي أية مشاكل أو عوائق خلال عملية الانتخاب التي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول من الانتخابات وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات تقابلهم، مع الالتزام الكامل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

يذكر أن من لهم حق التصويت مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة، موزعة على عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركزا انتخابيا بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من مديرية أمن الفيوم.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، عقب انخفاض درجات الحرارة، بعد ساعات الذروة في اليوم الأول.

وأنهت محافظة الفيوم، استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.

ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

وأكد "الأنصاري" أن المشاركة في عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التي تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية في إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار الـ 24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)
دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 الساعات الاخيره إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يفاجئ أحمد فتحي بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مفاجأة.. رئيس الزمالك يطالب كارتيرون باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعتين و 11 دقيقة

ليس رمضان صبحي.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 13 ساعة

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

ميسي يُثير الجدل في برشلونة والسبب مكان منزله الجديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

فتح لجان الاقتراع لمجلس الشيوخ 2020 أمام الناخبين بالفيوم (صور)

تشديدات أمنية أمام اللجان لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالفيوم (صور)

بدء توافد الناخبين على لجان الأقتراع لمجلس الشيوخ 2020 بالفيوم (صور)

في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.. محافظ الفيوم يتفقد عدداً من اللجان الانتخابية (صور)

محافظ الفيوم لـ"الفجر": انتخابات الشيوخ 2020 تسير بشكل منتظم داخل كافة اللجان ولا توجد معوقات (صور)

محافظ الفيوم يناشد المواطنين المشاركة في انتخابات الشيوخ 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:34 م

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

عاجل.. طيران الاحتلال يقصف بعض المواقع في غزة

01:12 ص

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

12:38 ص

يوفنتوس يصدم ريال مدريد بشأن ديبالا

12:56 ص

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان