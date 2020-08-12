دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)

انتهى منذ قليل اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الفيوم دون شكاوى أو أي معوقات أمام الناخبين أو القضاة، وعقب غلق رؤساء اللجان الفرعية باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين بمقر لجان الانتخاب بالأدلاء بأصواتهم.





وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ بديوان عام محافظة الفيوم، انتهاء اليوم الأول من العملية الانتخابية دون تسجيل أي أية مشاكل أو عوائق خلال عملية الانتخاب التي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.





وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، انتظام أعمال اليوم الأول من الانتخابات وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسلاسة دون أي عقبات تقابلهم، مع الالتزام الكامل تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد على البلاد، وأنه لم يتم تلقي أية شكاوى سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.





يذكر أن من لهم حق التصويت مليون و998 ألف و930 ناخبًا لهم حق التصويت بالمحافظة، موزعة على عدد 434 لجنة فرعية موزعة على 327 مركزا انتخابيا بجميع مراكز وقرى المحافظة.





وأغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من مديرية أمن الفيوم.





وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في الساعات الأخيرة من اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، عقب انخفاض درجات الحرارة، بعد ساعات الذروة في اليوم الأول.





وأنهت محافظة الفيوم، استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر على مدى يومين، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وغرف فرعية بجميع مراكز المحافظة، للمتابعة المستمرة ووضع حلول سريعة للمشكلات التي قد تعوق سير العملية الانتخابية.





ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



