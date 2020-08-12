"القومي لحقوق الإنسان" يكشف تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الشيوخ

كشف نبيل شلبي، مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل سير اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن الأجواء بدأت هادئة بمشاركة مقبولة، ثم بدأت المشاركة في الزيادة مع انخفاض درجات الحرارة.

وقال "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك بعض الملاحظات التي تم رصدها، وأبرزها عدم وجود المظلات أمام بعض اللجان، والكراسي لذوي الإعاقة ببعض الأماكن الأخرى.





وأشار إلى أنه يوجد 32 متابع ميداني في 11 محافظة ويتم التواصل بالمنظمات الأخرى.



