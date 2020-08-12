"القومي لحقوق الإنسان" يكشف تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الشيوخ
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:10 ص
كـسـاب أحـمـد
كشف نبيل شلبي، مدير وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تفاصيل سير اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، موضحًا أن الأجواء بدأت هادئة بمشاركة مقبولة، ثم بدأت المشاركة في الزيادة مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال "شلبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك بعض الملاحظات التي تم رصدها، وأبرزها عدم وجود المظلات أمام بعض اللجان، والكراسي لذوي الإعاقة ببعض الأماكن الأخرى.
وأشار إلى أنه يوجد 32 متابع ميداني في 11 محافظة ويتم التواصل بالمنظمات الأخرى.
وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.
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