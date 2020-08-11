أتلتيكو مدريد يصل لشبونة استعدادًا لمواجهة لايبزيج

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إلى مدينة لشبونة البرتغالية، استعدادًا لمواجهة لايبزيج الألماني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأصيب الثنائي أنخل كوريا وسيمي فرساليكو بفيروس كورونا خلال اختبارات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة التي خضعت لها بعثة أتلتيكو مدريد التي تسافر للبرتغال.

ويتواجد اللاعبان في الحجر الصحي واحتاج باقي أعضاء الفريق للخضوع للفحص مرة أخرى وهو ما لم يسمح للفريق الإسباني بترك البلاد أمس الاثنين وفقا لما كان مخططا.

وقام دييجو سيميوني مدرب الفريق بإخضاع اللاعبين لتدريب أمس الاثنين في مدريد، وبعد أن أكدت كل الفحوص الإضافية سلبية عينة الفريق غادروا اليوم الثلاثاء، حيث يلتقي أتلتيكو مع فريق لايبزج الألماني يوم الخميس المقبل في دور الثمانية.

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