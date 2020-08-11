أتلتيكو مدريد يصل لشبونة استعدادًا لمواجهة لايبزيج

وأصيب الثنائي أنخل كوريا وسيمي فرساليكو بفيروس كورونا خلال اختبارات عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة التي خضعت لها بعثة أتلتيكو مدريد التي تسافر للبرتغال.





ويتواجد اللاعبان في الحجر الصحي واحتاج باقي أعضاء الفريق للخضوع للفحص مرة أخرى وهو ما لم يسمح للفريق الإسباني بترك البلاد أمس الاثنين وفقا لما كان مخططا.



