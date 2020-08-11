سوسن بدر توجه رسالة مؤثرة للراحل نور الشريف في ذكرى رحيله

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
لمياء علي
شاركت الفنانة سوسن بدر، متابعيها بصورة تجمعها بالراحل الفنان نور الشريف، وذلك في الذكرى الخامسة على رحيله.


وعلقت سوسن، على الصورة التي نشرتها بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "وحشتنا يا أستاذ نور".


وكان عدد من الفنانين قد أحيوا ذكرى الراحل نور الشريف، اليوم حيث نشر صلاح عبد الله، "مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى .. مع السلامة يا مشوارى من كتيبة الإعدام لحد مسجون ترانزيت ودم الغزال والدالى".

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