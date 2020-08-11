١٦ مليون جنيه دعماً من وزارة الشباب والرياضة لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي









وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف الدفعة الأولي من الدعم السنوي المقرر للاتحادات الرياضية بمبلغ ١٦ مليون و٦٧٠ الف جنيه لعدد ٥٣ اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي.





اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا الدعم يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو العمل علي دعم الهيئات الرياضية ومساعدتهم في رفع العبء عن كاهلهم في ظل جائحة كورونا، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً الي جنب مع الاتحادات المختلفة من اجل عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لكل لعبة.



