"القومي للمرأة": النساء تواجدن بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:16 ص
أمل عبدالمنعم
أمل عبدالمنعم
كـسـاب أحـمـد
أكدت أمل عبدالمنعم، مدير غرفة عمليات مجلس الشيوخ بالمركز القومي للمرأة، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، شهد مشاركة كبيرة من قبل السيدات.


وقالت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"من خلال عرفة العمليات المركزية والخط الساخن رصدنا استعلام كبير من السيدات على اللجان الانتخابية".

وأوضحت  مدير غرفة عمليات مجلس الشيوخ بالمركز القومي للمرأة، أن المتابعين للانتخابات رصدوا تواجد السيدات بكثافة في اللجان الانتخابية، مضيفة: "ستات مصر قاطرة التنمية والتغيير الديمقراطي للدولة ولم يخذلوا بلدهم".

هذا، وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.

ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.

ما هو مجلس الشيوخ؟
مجلس الشيوخ المصري هو مجلس أقيم ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019 ولكن بصلاحيات محددة ومهام واضحة، وألا يكون دوره مهمشًا وتم استبعاد هذا المجلس في دستور مصر 2014 وكان تحت مسمى "مجلس الشورى المصري". 

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

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