"القومي للمرأة": النساء تواجدن بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ (فيديو)

أكدت أمل عبدالمنعم، مدير غرفة عمليات مجلس الشيوخ بالمركز القومي للمرأة، أن اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ، شهد مشاركة كبيرة من قبل السيدات.

وقالت "عبدالمنعم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،:"من خلال عرفة العمليات المركزية والخط الساخن رصدنا استعلام كبير من السيدات على اللجان الانتخابية".





وأوضحت مدير غرفة عمليات مجلس الشيوخ بالمركز القومي للمرأة، أن المتابعين للانتخابات رصدوا تواجد السيدات بكثافة في اللجان الانتخابية، مضيفة: "ستات مصر قاطرة التنمية والتغيير الديمقراطي للدولة ولم يخذلوا بلدهم".





هذا، وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية على الناخبين للوقاية من فيرس كورونا داخل اللجان الانتخابية، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بعد فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين.





ويشار إلى أنه يحق لنحو 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى، ومعاونة 120 ألف موظف.





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