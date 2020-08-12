برلماني يوجه رسالة للمعارضة بشأن مجلس الشيوخ

وجه النائب حازم عمر، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، رسالة للمعارضة التي تطالب بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: "إذا أحجمت عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي فأنت أخطأت في حق مصر".





وأضاف "عمر" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، "لكل من أحجم عن الإدلاء بصوته في لجان الاقتراع فهو أخطأ في حق الشعب وفي حق الوطن وليس الرئيس".





وتابع: "كل من لم يشارك في الانتخابات فإنه يقول بعبارة أخرى إننا شعب غير متحضر"، لافتًا إلى أن تحضر الشعوب ومكانة الدول تقاس بنسبة مشاركتها في الاستحقاقات الانتخابية.



