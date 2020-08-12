أستاذ قانون: "الدولة لا تتقاعس عن استحقاقاتها" (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:56 ص
عبدالله المغازي
عبدالله المغازي
شيماء حسن
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الشيوخ مهما في توفير الوقت والجهد في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات.

وأكد "المغازي"، على أهمية وجود الغرفة الثانية للحياة النيابية في مصر الممثلة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيوفر الوقت والجهد في إصدار التشريعات.

وتابع أستاذ القانون الدستوري، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بنك للأفكار لأنه سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات".

وأشاد، بإقامة الانتخابات في موعدها، مستطردا: "إحنا بنظم الانتخابات في موعدها، وأمريكا بتفكر تأجل انتخاباتها ولا لا، الدولة الصلبة والقوية لا تتقاعس عن توفير استحقاقاتها الانتخابية في مواعيدها".

انتخابات مجلس الشيوخ 2020
وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ المصري جائحة فيروس كورونا المستجد انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اللجان الانتخابيه الشيوخ 2020 الجائحة إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

تفاصيل مفاوضات رئيس الاتحاد السكندري مع الخطيب لضم ثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

منذ ساعة و نصف

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لسرقة منزل نجل الإعلامية سهير شلبي (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ يوم

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يستقر على عودة نجم ريال مدريد المعار

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

بيومي يكشف خطأ الأهلي في تمديد إعارة رمضان صبحي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يستقر على تشكيل برشلونة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدعو نجم الزمالك السابق لحضور حفل افتتاح ستاد النادي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الاتحاد العام للمصريين بالخارج: هناك إقبال عالي للانتخابات.. ونفضل التصويت الإلكتروني عن التصويت بالبريد

سفيرة مصر في نيوزيلندا: بدء تصويت اليوم الثاني بانتخابات مجلس الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب: استحقاق مجلس الشيوخ مهم لتوفير التوازن التشريعي (فيديو)

تنسيقية الأحزاب: 10% نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ (فيديو)

عميد إعلام القاهرة: المرأة أصبحت رقم مؤثر بالمعادلة السياسية

"الوطنية للانتخابات": كمامات مجانية في لجان الاقتراع بانتخابات "الشيوخ" (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:28 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

عاجل.. زلزال يضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

06:22 ص

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

04:25 ص

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

04:11 ص

الكشف عن وجهة شريف إكرامي المُقبلة

07:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان