أستاذ قانون: "الدولة لا تتقاعس عن استحقاقاتها" (فيديو)
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:56 ص
شيماء حسن
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الشيوخ مهما في توفير الوقت والجهد في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات.
وأكد "المغازي"، على أهمية وجود الغرفة الثانية للحياة النيابية في مصر الممثلة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيوفر الوقت والجهد في إصدار التشريعات.
وتابع أستاذ القانون الدستوري، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بنك للأفكار لأنه سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات".
وأشاد، بإقامة الانتخابات في موعدها، مستطردا: "إحنا بنظم الانتخابات في موعدها، وأمريكا بتفكر تأجل انتخاباتها ولا لا، الدولة الصلبة والقوية لا تتقاعس عن توفير استحقاقاتها الانتخابية في مواعيدها".
انتخابات مجلس الشيوخ 2020
وبدأت الانتخابات في داخل مصر من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.
ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
ويمكن للناخب المقيد اسمه في الكشوف الانتخابية التعرف على مكان لجنته في انتخابات مجلس الشيوخ من خلال موقع اللجنة العليا للانتخابات عن طريق إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
وشدد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، على التزام جميع أطراف العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بارتداء الكمامات الطبية يومي الاقتراع بالداخل والمحدد لهما يومي الثلاثاء والأربعاء للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة ألزمت أطراف العملية الانتخابية الممثلين في رؤساء اللجان الفرعية المشرفين على الانتخابات وأمناء اللجان ومندوبين ووكلاء المرشحين والمتابعين من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي داخل اللجنة.
وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ستوفر كمامات أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها حتى يتمكن من المشاركة والتصويت في الانتخابات.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا