أستاذ قانون: "الدولة لا تتقاعس عن استحقاقاتها" (فيديو)

قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الشيوخ مهما في توفير الوقت والجهد في إصدار التشريعات، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات.





وأكد "المغازي"، على أهمية وجود الغرفة الثانية للحياة النيابية في مصر الممثلة في مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن هذا المجلس سيوفر الوقت والجهد في إصدار التشريعات.





وتابع أستاذ القانون الدستوري، في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" إن مجلس الشيوخ سيكون بمثابة بنك للأفكار لأنه سيضم أعضاء على مستوى عالي في جميع المجالات".





وأشاد، بإقامة الانتخابات في موعدها، مستطردا: "إحنا بنظم الانتخابات في موعدها، وأمريكا بتفكر تأجل انتخاباتها ولا لا، الدولة الصلبة والقوية لا تتقاعس عن توفير استحقاقاتها الانتخابية في مواعيدها".





انتخابات مجلس الشيوخ 2020