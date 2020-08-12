وكيل البرلمان لـ الناخبين: زمن التزوير انتهى

وجه النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ورئيس شرف حزب الوفد، رسالة إلى الناخبين، مفادها أن "زمن التزوير انتهى"، قائلًا: "نزولك محاربة للفساد".





وأضاف "وهدان" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الناخب لديه فرصة ليصنع نائبًا ومن يمثلوه من المرشحين داخل مجلس الشيوخ، مناشدًا بعدم الالتفاف لدعوات المقاطعة الانتخابية.