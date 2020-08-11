محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته كنز

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احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد ابنته كنز، وذلك على طريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ونشر "رمضان"، مقطع فيديو مجمع لعدة صور ومقاطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لكنز، ربنا يحفظ أولادنا جميعا".



من جانب آخر، حقق محمد رمضان، نجاحا كبيرا بعد طرح أحدث أغنياته "تيك توك" وهى من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، ومن إخراج حسام الحسيني.