وكيل البرلمان يطالب بحل بعض الأحزاب.. لهذا السبب

طالب النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، بحل بعض الأحزاب السياسية التي لا تحظى بوجود في الشارع، قائلًا: "الأحزاب التي لم تحصل على ثقة الناخب تُحل فورًا".





وأضاف "وهدان" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب قد تكون "شوكة في ظهر الدولة"، مطالبًا بقانون لتنظيم العمل الحزبي.



وعلل النائب مناشدته تلك، بأن حل الأحزاب غير الفاعلة على الأرض، ليس رِدّة على حرية تكوين الأحزاب بل إنها ستؤدي لتأخر مرحلة البناء التي تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن.



وأضاف وكيل البرلمان: "دائمًا الإفراط يعطي نتائج عكسية، ومازلنا نطالب بالحرية وأن يكون للأحزاب السياسية دور فاعل".