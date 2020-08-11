توخيل يزف خبرا سعيدا لجماهير سان جيرمان قبل لقاء أتالانتا

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
قال المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إن كيليان مبابي من الممكن أن يشارك مع الفريق في مباراته أمام أتالانتا الإيطالي غداً الأربعاء، في دور الثماني بدوري أبطال أوروبا، في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي افتراضي اليوم الثلاثاء: "إذا تدرب بشكل جيد، ولم يحدث أي شيء استثنائي سيكون جزءاً من الفريق".

وأصيب النجم الفرنسي بإصابة في الكاحل في المباراة النهائية بكأس فرنسا أمام سانت إتيان، وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا التي تقام في لشبونة.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان سيبدأ المباراة التي تقام على ملعب دا لوز أو سيشارك كبديل، إذا كان الفريق في حاجة لجهوده.

وإذا لم يبدأ مبابي المباراة سيضع هذا ضغوط أكبر على نيمار ولكن توخيل قال إن النجم البرازيلي "لاعب يحب اللعب تحت ضغط ويمكنه التعامل معه".

ولعب باريس سان جيرمان نهائي كأس فرنسا ونهائي كأس الرابطة قبل أسبوع، وهما أول مباراتين للفريق منذ منتصف مارس (آذار) عندما توقف الدوري الفرنسي في البداية قبل أن يتم التخلي عنه بسبب فيروس كورونا.

وقال توخيل: "إنه وضع استثنائي بالنسبة لنا، كان من المهم أن نفوز بالنهائيين".

وقال المدافع ماركينيوس إنهم استعدوا "بأفضل طريقة ممكنة"، على الرغم "من أن الوضع يبقى استثنائياً".

ووصل الفريق إلى لشبونة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد أن قضى عدة أيام يتدرب في ساحل الجارف البرتغالي، وحذر توخيل من أن الفريق قد يحتاج لمجهود كبير للتغلب على أتالانتا الذي قدم مباريات جيدة في الدوري الإيطالي وفي أوروبا هذا الموسم.

وقال توخيل: "أتالانتا لديه أسلوب فريد، إنهم يغطون بطول الملعب ويهاجمون، من الصعب مواجهتهم، ستكون مباراة تكتيكية".

وأضاف: "سيتعين على اللاعبين أن يعملون بكد ويتحملون، يمكننا الفوز ولكن هذا سيكون صعباً للغاية".


أخبار تهمك

نجم برشلونة وبطل المونديال: يجب على صلاح البقاء مع ليفربول.. الفائز بدوري الأبطال سيكون بين برشلونة وبايرن ميونيخ.. لا أريد رحيل ميسي عن البلوجرانا.. وأتمني عودة جوارديولا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

هل يبقي شريف إكرامي مع الأهلي؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد حازم إمام وأوباما مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بفرمان من فايلر.. الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ بشكل نهائي

منذ 14 دقيقة

الأهلي يخطط للإطاحة بالقاطرة البشرية

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الجيش الكويتي بشأن أخبار الهجوم على قاعدة أمريكية

منذ حوالي 20 ساعة

بيان عاجل من أمن الدولة اللبناني بشأن انفجار بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

منذ ساعة الا ربع

نجم بايرن ميونيخ يتحدث عن إمكانية إيقاف ميسي

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يرفض الاستسلام أمام فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة غير متوقعة بشأن مرفأ بيروت المدمر

منذ يومين

عاجل - تطورات الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

فايلر يصدم نجم الأهلي من جديد

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع مهاجم عجمان الإماراتي

09:36 م

مفاجأة للجماهير.. الكشف عن اسم ستاد الأهلي

08:28 م

مفاجأة.. فريق تركي «كوبري» الأهلي لضم صفقة الموسم

05:31 م

بيريز يفاجيء هازارد في ريال مدريد

03:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان