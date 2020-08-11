الإبراشي: لدينا كسل انتخابي يجب أن نتخلص منه

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:00 م
الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مجلس الشيوخ وهو استكمال لمؤسسات الدولة، وهو مجلس حكماء يقدم أفكارًا من خلال المناقشات الجادة، متابعا:"يقدم الأفكار والنصائح والحكمة بما يسهم فى خدمة مؤسسات الدولة المصرية.. وأعلم أن عندنا أرث قديم يتعلق بالكسل الانتخابى وأن صوت المواطن لن يفرق فى شئ ولكن لدينا فرصة غدًا لإختيار الأسماء التى تليق بمجلس الحكماء".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه تخلصنا من جزء كبير من السلبية تجاه الاستحقاقات الدستورية عقب 30 يونيو، ولكن مازال جزء منها مازال موجود لدى البعض حتى الآن، وعلينا التخلص من ذلك، ولدينا فرصة غدًا.

وأكد "الإبراشى"، أن ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الحكومة والوزراء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، تعد رسالة إلى العالم، بأن مصر تستكمل مؤسساتها النيابية رغم كافة التحديات.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

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