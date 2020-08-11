غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
ريهام على
أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من المارثون الإنتخابي لمجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من مديرية أمن الفيوم.

وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في الساعات الاخيرة من اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، عقب انخفاض درجات الحرارة، بعد ساعات الذروة فى اليوم الأول.

كما شهدت اللجان الانتخابية في قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم، اقبالا كثيفا من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020 بعكس المدن.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

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