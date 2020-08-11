غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم

أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة الفيوم، صناديق الاقتراع، بعد انتهاء اليوم الأول من المارثون الإنتخابي لمجلس الشيوخ وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة من مديرية أمن الفيوم.





وشهدت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، تزايدًا ملحوظًا في أعداد الناخبين في الساعات الاخيرة من اليوم الأول من المارثون الانتخابي لمجلس الشيوخ 2020، عقب انخفاض درجات الحرارة، بعد ساعات الذروة فى اليوم الأول.



كما شهدت اللجان الانتخابية في قرى وعزب ونجوع محافظة الفيوم، اقبالا كثيفا من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لمجلس الشيوخ 2020 بعكس المدن.