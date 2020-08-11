كارمن سليمان تشوق جمهورها لفيديو كليب "لينا رقصة"









نشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكانت كارمن، في الفيديو تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة، وقالت: "تقدروا تسمعوا النهاردة أغنيتي الجديدة لينا رقصة ، وبكرا الفيديو كليب".حازا الفيديو على الكثير من الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً: "منتظرين يا كوكي" ، وكتب معجب آخر:" أيوة بقى لينا رقصة"، وكتب آخر: "بالتوفيق والنجاح إن شاء الله".حققت أغنية "بصاتك"، لكارمن نجاحًا كبيرًا، وكانت الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.