"الصحة العالمية": 100 ألف إصابة بكورونا يوميا نصفهم في الولايات المتحدة

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:50 م
المديرة الإقليمية للمنظمة في الأمريكيتين كاريسا إتيان
المديرة الإقليمية للمنظمة في الأمريكيتين كاريسا إتيان
رويترز
أعربت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء وتائر تفشي فيروس كورونا المستجد في الأمريكيتين حيث تسجل حاليًا أكثر من 100 ألف إصابة بالمرض يوميًا نصفها في الولايات المتحدة.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للمنظمة في الأمريكيتين، كاريسا إتيان، للصحفيين اليوم الثلاثاء: "لا تزال منطقتنا تقع تحت وطأة مرض كوفيد-19".

وأضافت أن هناك زيادة تبعث على القلق في أعداد الإصابات لدى دول تمكنت من السيطرة على تفشي الوباء لديها، مثل الأرجنتين وكولومبيا.

وأكدت أن انتشار الجائحة تسارع في دول أمريكا الوسطى، خاصة بليز التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة هذا الأسبوع، إضافة إلى الدومينيكان التي تفوق فيها عدد الإصابات جميع الحالات المسجلة في دول جزر الكاريبي الأخرى معا.

وأشارت إلى أن الضغط الذي يتعرض له قطاع الرعاية الصحية في تلك الدول بسبب الوباء يهدد بحدوث زيادة في أمراض أخرى كانت تحت السيطرة، مثل السل وفيروس نقص المناعة والتهاب الكبد.

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