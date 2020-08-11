المصل واللقاح: زيادة إصابات كورونا في مصر امتداد للموجة الأولى

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 10:04 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "كنا قاربنا أن نصل إلى صفر  إصابات لولا عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".

وأكد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يجب استمرار الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة لحين الوصول لمصل ولقاح.

واستكمل: "لم تحدث موجة ثانية لفيروس كورونا في العالم حتى الآن وما يحدث في العالم هو موجات ارتدادية للموجة الأولى"، مؤكدًا أن العالم ما زال في الموجة الأولى لفيروس كورونا.

وأشار إلى أن هناك نتائج مبشرة للقاحات فيروس كورونا؛ اللقاح الصيني، والأمريكي، وأكسفورد، واللقاح الروسي، منوهًا بأن اللقاحات لا تعطي مناعة بنسبة 100%، ولكن تعطي مناعة بنسبة 70% على الأقل.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 1101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 53779 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 174 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة تم شفاؤها، و5035 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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